Continuar a ler

Mais uma jornada do campeonato nacional de voleibol e mais uma vitória para o Benfica. Este domingo, na Luz, os encarnados alcançaram o 18.º triunfo na prova, ao baterem o São Mamede por 3-0, com parciais de 25-18, 25-12 e 25-20.O Benfica passa agora a somar 54 pontos no comando da classificação, mais 13 do que o Sp. Espinho, que ainda esta tarde enfrenta o Leixões.

Autor: Fábio Lima