56' - Bernardo Sousa cruza e Fati só não chega à bola devido a toque ligeiro que Pedro Álvaro consegue dar com a biqueira da chuteira.



54' - Cartão amarelo a Bernardo Prego.



53' - Bernardo Sousa cria perigo sobre a esquerda, mas deixa-se antecipar por Biai já dentro da área.



O Benfica continua a 'mandar' no jogo, com o Sporting muito concentrado em tapar os caminhos para a sua baliza, mas sempre à espreita de oportunidade para lançar Fati ou Brás pelas alas.



46' - Ricardo Matos quase aproveita um desentendimento entre Djaló e Semedo. O guarda-redes dos leões acaba por sair e cortar.



44' - Grande confusão dentro da área do Sporting, com Djaló a afastar com um pontapé para a frente que Fati quase consegue aproveitar para criar perigo junto da baliza do Benfica.



43' - Bom cruzamento de Embalós na esquerda, masRicardo Matos não chega a tempo.



11h58 - Início da 2.ª parte. A bola pertence agora ao Sporting.



O Sporting está em vantagem no marcador depois de uma primeira parte em que o Benfica foi a equipa com mais posse de bola e mais remates efetuados. Na expetativa de sair em contra-ataque, os leões acabaram por chegar à vantagem num lance que começa numa insistência de Bernardo Sousa a meio-campo, perante a oposição de dois adversários, que libertou a bola para Fati depois a fazer chegar ao talentoso Diogo Brás, já dentro da área.



11h43 - Fim da 1.ª parte.



36' - GOLO DO SPORTING, Diogo Brás faz o 0-1, colocando os leões em vantagem com um grande golo. Lançado na direita por Fati, o extremo tira Nuno Tavares do caminho com uma simulação espetacular, e depois remata forte e cruzado com o pé esuqerdo, fazendo a bola a passar entre as pernas do lateral-esquerdo dos encarnados.



35' - Semedo nega o golo de cabeça a Ricardo Marques com grande defesa. Mais um cruzamento de Nuno Tavares na esquerda que apanha os centrais leoninos a 'dormir'...



31' - Ricardo Marques antecipa-se a Djaló e quase chega de cabeça a um bom cruzamento de Nuno Tavares na esquerda.



29' - Djaló aborda mal um lance com Embaló e o extremo do Benfica dispara para a baliza, acabando por dar um toque a mais na bola, fazendo com que esta saia pela linha de fundo.



26' - Pedro Álvaro desarma Tiago Rodrigues quando este seguia com perigo para a baliza já dentro da área, após passe de Diogo Brás.



23' - Jogo parado após choque cabeça contra cabeça entre Jocu e Fati.



21' - Remate de Tiago Dantas que bate em Djaló e quase entra no ângulo superior da baliza do Sporting.



19' - Tiago Rodrigues chega atrasado a cruzamento de Fati na direita, depois de passar bem por Nuno Tavares. É a melhor jogada dos leões até agora.



Benfica começa a dominar a partida, depois de um início de jogo equilibrado, com o Sporting mais na expetativa de sair em contra-ataque.



7' - Grande remate de Nuno Tavares, após passe de Ricardo Matos, que passa muito perto do poste dirieto da baliza dos leões.



5' - Tentativa de remate de longe de Jocu, que sai fraco e ao lado da baliza do Sporting



11h02 - Início da 1.ª parte. Sai o Benfica.



Sporting: Filipe Semedo; Bernardo Prego, João Goulart, Tiago Djaló, Rodrigo Vaza, Bavikson Diai, Diogo Brás, Félix Correia, Tiago Rodrigues, Bernardo Sousa e Babacar Fati.



Suplentes: Tiago Simões, David Moreira, Dinis Leseanu, Ivo Cláudio, Nuno Sualehe, Edmilson Santos e

Sergio Velosa.



Treinador: João Couto.





Benfica: Celton Biai; Francisco Saldanha, Gonçalo Loureiro, Pedro Álvaro, Nuno Tavares, Henrique Jocu, Rodrigo Conceição, Tiago Dantas, Ricardo Matos, Diogo Capitão e Umaro Embaló.



Suplentes: Tiago Silva, Gabriel Castro, Emanuel Serrano, Nuno Cunha, Gonçalo Ramos, Kevin Csoboth e

Miguel Nóbrega.



Treinador: Renato Paiva.



Árbitro: Fábio Piló (Leiria).



Já são conhecidos os alinhamentos oficiais das duas equipas



Bom dia, o Benfica recebe este domingo (11 horas) o Sporting em partida da 5.ª jornada da Fase de Apuramento do Campeão do Nacional de Juvenis.



Os encarnados venceram todos os encontros até agora e lideram a classificação com 12 pontos, mais dois do que os leões, que empataram no Olival diante do FC Porto, a 30 de abril.

