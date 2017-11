O sorteio da 2ª fase do campeonato nacional de iniciados foi esta sexta-feira realizado na Cidade do Futebol, em Caxias. Foram conhecidas as composições das jornadas das Zonas Norte, Centro e Sul, com destaque para esta última onde milita o campeão Benfica.Os encarnados começam esta fase na casa do V. Setúbal, a 26 de novembro, com o primeiro dérbi agendado para o Caixa Futebol Campus. O Benfica recebe o Sporting a 17 de dezembro, em partida da 4ª jornada.A Norte, o FC Porto principia a segunda fase do campeonato no reduto do Moreirense.

Autor: Flávio Miguel Silva