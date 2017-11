Continuar a ler

O último jogo da Liga NOS neste ano civil e relativo à 16.ª jornada realiza-se a 23, às 18h15, pelo que a ronda continua entre 3 e 4 de janeiro de 2018.





JOGOS DA 15.ª JORNADA





Sexta-feira, 15 de dezembro



Paços de Ferreira-Boavista, 20h30



Sábado, 16



Feirense-V. Setúbal, 16h



Estoril-Aves, 18h30



Sp. Braga-Belenenses, 20h30



Domingo, 17



Chaves-Rio Ave, 16h



Sporting-Portimonense, 18h



Tondela-Benfica, 20h15



Segunda-feira, 18



Moreirense-V. Guimarães, 19h



FC Porto-Marítimo, 21h





JOGOS DA 16.ª JORNADA



Quinta-feira, 23 de dezembro



V. Guimarães-Tondela, 18h15



Quarta-feira, 3 de janeiro



Aves-Moreirense, 18h15



Boavista-Sp. Braga, 18h15



Marítimo-Chaves, 18h15



Rio Ave-Paços de Ferreira, 20h15



Feirense-FC Porto, 20h15



Benfica-Sporting, 21h30



Quinta-feira, 4



V. Setúbal-Estoril, 18h15



Portimonense-Belenenses, 20h15 O último jogo da Liga NOS neste ano civil e relativo à 16.ª jornada realiza-se a 23, às 18h15, pelo que a ronda continua entre 3 e 4 de janeiro de 2018.Paços de Ferreira-Boavista, 20h30Feirense-V. Setúbal, 16hEstoril-Aves, 18h30Sp. Braga-Belenenses, 20h30Chaves-Rio Ave, 16hSporting-Portimonense, 18hTondela-Benfica, 20h15Moreirense-V. Guimarães, 19hFC Porto-Marítimo, 21hV. Guimarães-Tondela, 18h15Aves-Moreirense, 18h15Boavista-Sp. Braga, 18h15Marítimo-Chaves, 18h15Rio Ave-Paços de Ferreira, 20h15Feirense-FC Porto, 20h15Benfica-Sporting, 21h30V. Setúbal-Estoril, 18h15Portimonense-Belenenses, 20h15

A Liga divulgou esta terça-feira a calendarização das 15.ª e 16.ª jornadas e o dérbi lisboeta Benfica-Sporting está agendado para 3 de janeiro, às 21h30.Explica a nota do organismo publicada no site da Liga que "após a conclusão da 14.ª, a competição prossegue quatro dias depois – 15 de dezembro – com o jogo inaugural entre Paços de Ferreira e Boavista, às 20H30, disputando-se os restantes oito jogos até dia 18".