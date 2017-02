Continuar a ler

O Benfica conta agora com 37 pontos, os mesmos que o FC Porto, que lidera, ao passo que o Galitos é 5.º, com 34.



Consulte os



O Benfica conta agora com 37 pontos, os mesmos que o FC Porto, que lidera, ao passo que o Galitos é 5.º, com 34.Consulte os resultados e classificação da prova

Num fim de semana com dupla jornada, o Benfica repetiu a dose de sábado e também triunfou este domingo. Diante do Galitos, os encarnados venceram por 69-57, colocando pressão no FC Porto, que apenas joga às 17.30, ante o Illiabum.Na Luz a tarde foi de domínio seguro e tranquilo das águias, que contaram com Raven Barber e Damian Hollis perto do duplo-duplo, algo pouco visto no campeonato nacional. O primeiro fez 14 pontos e 9 ressaltos, ao passo que o segundo conseguiu os mesmos pontos, ficando-se pelos 8 ressaltos. Do lado contrário 'morou' o melhor marcador, com Dominique Lee a alcançar 22 pontos.

Autor: Fábio Lima