O Benfica ficou este domingo a uma vitória da presença na final do playoff do campeonato nacional de basquetebol, graças a um triunfo por 90-81 diante da Oliveirense.Uma vitória bem mais tranquila do que a da véspera (conseguida no prolongamento, por 97-91), com Raven Barber em evidência, ao alcançar 11 pontos e 8 ressaltos. No capítulo pontual, o melhor foi Derek Raivio, com 17 pontos, os mesmos que o 'oliveirense' Carlos Morris.Na próxima semana, já no sábado, o Benfica pode carimbar o passaporte para a final caso vença em casa do conjunto de Oliveira de Azeméis.

Autor: Fábio Lima