O Benfica voltou este sábado à liderança do campeonato nacional de andebol, graças a uma vitória por 34-27 na visita ao reduto do Xico Andebol, em partida referente à jornada 10 da prova. As águias passam a somar 28 pontos, mais 1 do que o Sporting e 5 do que o FC Porto.Esta tarde, em Guimarães, os encarnados confirmaram o favoritismo, triunfando com sete golos de vantagem, isto depois de terem fechado a primeira parte à frente do marcador, com 18-14. Nuno Pereira, com oito golos, foi o melhor marcador da formação da Luz, que ainda contou com a eficácia de Fábio Vidrago (7), Alexandre Cavalcanti (6) e Belone Moreira (5). Já do lado minhoto acabou por ficar o homem mais certeiro da tarde: Cláudio Mota, com 13 golos.

Autor: Fábio Lima