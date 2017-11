O dissabor que o Benfica sofreu a meio da semana - onde perdeu com os russos do Saratov para a FIBA Europe Cup - mostrou estar já ultrapassado e os encarnados regressaram à Liga Placard com uma vitória confortável sobre o CAB Madeira, por 97-75, em jogo referente à sexta jornada.

Com o Pavilhão Fidelidade a apresentar ‘meia casa’, a maior valia individual e coletiva do Benfica evidenciou-se desde o início. Ainda assim, as águias mostravam-se bastante perdulárias na linha de 3 pontos e isso pareceu quebrar a confiança dos jogadores que, a certa altura, passaram a explorar somente zonas interiores. Sem forçar muito e com toda a naturalidade, as águias chegavam ao intervalo com uma vantagem de 9 pontos (43-34).

