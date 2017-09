Continuar a ler

Nada que alarme, para já, os encarnados, ainda à espera de dois reforços e de… subir o nível. "O nosso grande objetivo, neste momento, é estreitar a diferença para as equipas da segunda metade da tabela para, a partir daí, equilibrar esses jogos e começar a disputar esses resultados", apontou o timoneiro das águias.E o caminho a percorrer… é longo! O Benfica nunca foi capaz de travar as investidas dos agrónomos, muito menos causar qualquer perigo. As águias estão, nitidamente, a aprender e, além de ritmo, precisam de ser mais pragmáticas e não procurar jogar tanto ‘olhos nos olhos’ com rivais da envergadura da Agronomia.A equipa procurou sempre sair a jogar à mão, nunca optou por chutar aos postes nas poucas oportunidades que teve para o fazer e, dessa forma, acabou com o marcador mais desnivelado do que podia.Quem não teve contemplações foi a Agronomia, que ao intervalo já vencia por 47-0, muito por culpa da inspiração de António Cortes (três ensaios) e José Rodrigues que, além de dois ensaios, esteve praticamente irrepreensível a atirar aos postes – transformou 13 dos 14 ensaios verde e brancos!O encontro, de resto, ficou marcado pela ausência de árbitro, em função do braço-de-ferro entre os juízes e a federação. Da bancada ‘saltou’ o antigo internacional português Paulo Murinello para apitar um jogo quase sem luz e onde era difícil ver as linhas nas zonas mais escuras do relvado. O râguebi português também ainda tem um longo caminho a percorrer…