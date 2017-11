Continuar a ler

O técnico José Ricardo já conhecer melhor o opositor de hoje, depois do confronto na Dinamarca, em que a sua equipa perdeu por 95-76. "Temos de ser muito coesos nas questões de um contra um e fundamentalmente na ocupação dos espaços do lado da bola e do lado contrário, porque é uma equipa que aproveita muito bem o espaço entrelinhas", constatou o treinador das águias à BTV.Ao contrário do rival de Lisboa, o FC Porto encontra-se bem posicionado à entrada da 5ª jornada do Grupo C. Ocupa o 2º lugar a um ponto do líder, Kataja, precisamente o adversário de hoje (20h30), no Dragão Caixa."Este é um jogo muito importante para o futuro da classificação", reconheceu ao Porto Canal o poste Will Hanley.