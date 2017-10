Depois das derrotas na Supertaça e na 1.ª jornada do Campeonato Nacional, respetivamente diante do Sp. Espinho e Sporting, o Benfica tem este sábado a oportunidade de reverter a situação, jogando em casa com o V. Guimarães, em jogo da 2ª jornada. "Estamos a contar com o apoio de toda a gente, e acho que vamos dar uma resposta positiva", disse à BTV Ivo Casas, líbero dos campeões nacionais, apelando a que os sócios compareçam na Luz às 15 horas. O mesmo desejo manifestou o técnico adjunto Nuno Brites. "Estamos a passar por uma fase menos boa e esperamos que os sócios venham dar aquele apoio tão fundamental como temos tido ao longo destes anos. Tenho a certeza que é o que vai acontecer."

Os encarnados encontram-se numa situação nunca vista no clube nos últimos anos, em 8.º lugar, mercê da derrota (3-1) no pavilhão João Rocha, num jogo ainda marcado pela grave lesão do brasileiro Ary Neto, que deverá ficar afastado por algum tempo.

Quanto ao adversário deste sábado, o V. Guimarães surge na Luz depois da derrota no reduto do Leixões. Mas as águias alertam para a qualidade dos minhotos. "Este ano vamos ter muitas surpresas, há equipas que subiram o seu nível como é o caso do Leixões e do V. Guimarães, que fez a vida negra ao Sp. Espinho no Torneio das Vindimas. Na 1.ª jornada apanhou um Leixões muito aguerrido. Vai ser um campeonato muito competitivo", destacou Nuno Brites.

Entretanto, o Sporting joga no domingo em Viana do Castelo com o VC Viana, num jogo onde é favorito, mas sem euforias. "Temos de ser demolidores para não sermos surpreendidos", disse o técnico Hugo Silva ao site do clube.

Sp. Espinho vence dérbi

O Sp. Espinho obteve esta sexta-feira a segunda vitória no Campeonato Nacional, ao vencer o dérbi da cidade diante da Ac. Espinho. Os tigres triunfaram por 3-1, com os parciais de 25-18, 22-25, 25-17 e 25-16, em jogo antecipado da 2.ª jornada. A equipa de Rui Pedro, vencedora da Supertaça, soma seis pontos, os mesmos que a Fonte do Bastardo, também com dois jogos.