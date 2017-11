O Benfica averbou este sábado a primeira derrota no campeonato nacional de juvenis na derradeira jornada da 1.ª fase. O Estoril impôs-se aos encarnados no Seixal vencendo por 2-1, mas, ainda assim, termina esta fase no topo da tabela.A equipa da casa abriu o marcador aos 23', com um golo de Alexandre Penetra. Na segunda parte, os canarinhos mostraram os seus trunfos e deram a volta ao marcador: Diogo Leitão marcou aos 49' e Luís Leite fechou o marcador aos 63' deste encontro da 11.ª ronda.O Benfica termina esta 1.ª fase com 30 pontos, 59 golos marcados e 5 sofridos.