O Benfica recebeu e venceu este sábado a Ac. Espinho por 3-0 na 22.ª e última jornada da primeira fase do campeonato nacional, terminando assim invicto na prova.Os encarnados, já com o primeiro lugar garantido, foram superiores nos três sets: 25-10, 25-10 e 25-16. As águias vão encontrar na segunda fase a Fonte do Bastardo, que terminou esta primeira fase na quarta posição da tabela.

Autor: Luís Miroto Simões