O relatório 'The European Club Footballing Landscape', divulgado esta quinta-feira pela UEFA, mostra que o Benfica era, em 2015, o clube europeu com o segundo maior passivo. De acordo com o documento, as águias tinham uma dívida líquida de 336 milhões de euros, apenas superada pela do Manchester United, 200 milhões de euros mais elevada.

De acordo com os dados do organismo que manda no futebol europeu, o passivo do Benfica representava 3,3 vezes as receitas anuais do clube no mesmo período e 130 por cento dos ativos.





Continuar a ler

A lista dos maiores passivos nesse ano fiscal inclui vários clubes de topo, como Inter, Milan, Juventus ou Paris Saint-Germain.



A lista dos maiores passivos nesse ano fiscal inclui vários clubes de topo, como Inter, Milan, Juventus ou Paris Saint-Germain.

Autor: Sérgio Krithinas