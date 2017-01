O Benfica marcou este sábado passo no campeonato nacional de futsal, ao empatar a três golos na deslocação ao reduto do Futsal Azeméis, em partida da jornada 14 da prova. Com este resultado, os encarnados mantêm-se no segundo posto, mas agora a 5 pontos do líder Sporting.A tarde até podia ter sido pior para os encarnados, que a dez minutos do final perdiam por 3-1 - golos de Nandinho (20'), Emerson (22') e Luís Miguel (25') para os da casa e de Bruno Coelho (25') para as águias. Valeu a reação na fase final, que com golos de Rafael Henmi (32') e Elisandro (34') permitiu à equipa da Luz sair de Oliveira de Azeméis com, pelo menos, 1 ponto na bagagem, mas agora com uma diferença de 5 pontos para o Sporting, que na sexta-feira bateu o Sp. Braga por 5-2.

Autor: Fábio Lima