O Benfica soma e segue no comando do campeonato nacional de voleibol, tendo este sábado somado o sétimo triunfo em oito partidas (só perdeu na primeira ronda, frente ao Sporting), ao vencer por 3-0 na visita ao reduto da Ac. Espinho. Os pupilos de José Jardim passaram na visita ao norte com um triunfo por 25-22, 25-14 e 25-19.

Autor: Fábio Lima