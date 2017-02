Continuar a ler

No plano individual, nota para os duplos-duplos de Raven Barber (17 pontos e 13 ressaltos) e João Soares (17 pontos e 10 ressaltos), mas também para a atuação de Damian Hollis, que foi o melhor marcador da partida com 27 pontos. Este trio sozinho, diga-se, conseguiu fazer 57 dos 75 pontos da equipa da Luz. Do lado contrário, também três jogadores atingiram os três dígitos em termos pontuais: Fábio Lima (22 pontos e 8 ressaltos), Frederick Gentry e Alexander Washington-Marzette (12 pontos).



Os encarnados fecham a fase regular, conforme dissemos, no segundo posto, com 39 pontos, menos 2 do que o FC Porto.



Consulte os No plano individual, nota para os duplos-duplos de Raven Barber (17 pontos e 13 ressaltos) e João Soares (17 pontos e 10 ressaltos), mas também para a atuação de Damian Hollis, que foi o melhor marcador da partida com 27 pontos. Este trio sozinho, diga-se, conseguiu fazer 57 dos 75 pontos da equipa da Luz. Do lado contrário, também três jogadores atingiram os três dígitos em termos pontuais: Fábio Lima (22 pontos e 8 ressaltos), Frederick Gentry e Alexander Washington-Marzette (12 pontos).Os encarnados fecham a fase regular, conforme dissemos, no segundo posto, com 39 pontos, menos 2 do que o FC Porto.Consulte os resultados e classificação da prova

Numa fase regular que já tinha o FC Porto como primeiro colocado final - estatuto que reforçou com a vitória deste sábado -, o Benfica conseguiu este sábado subir uma posição na tabela e fechar a ronda inicial do campeonato nacional de basquetebol no segundo posto, graças a uma vitória por 75-66 sobre o CAB Madeira e, também, pelo desaire da Oliveirense diante da Ovarense, por 67-65.Esta tarde, na Luz, os encarnados fizeram valer o seu favoritismo para se imporem ante os insulares, ainda que no terceiro período tenham estado com uma desvantagem de 6 pontos. Diferença que seria anulada e, posteriormente, tranformada numa vitória por 9 pontos.

Autor: Fábio Lima