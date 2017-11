O Benfica venceu por 2-0 na visita ao Cova da Piedade, em jogo da 10.ª jornada da Zona Sul do campeonato nacional de juniores. Depois do empate em Manchester para a Youth League, a equipa comandada por João Tralhão não teve problemas para confirmar o favoritismo.Com o triunfo, os jovens encarnados passaram a somar 20 pontos, os mesmos do líder Sporting, que empatou (0-0) com o Belenenses. Na próxima jornada, agendada para dia 18, o Benfica recebe o Real no Caixa Futebol Campus, no Seixal.