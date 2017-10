O Benfica venceu por 3-1 na complicada visita ao reduto do Fundão, fugindo de forma provisória ao Sporting no topo, agora liderando com 3 pontos de avanço para os leões, que ainda têm dois duelos em atraso.Na visita à equipa beirã, os encarnados triunfaram com golos de Deives (1'), Robinho (4') e André Coelho (31'), tendo Pauleta, aos seis minutos, feito único tento da formação visitada.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima