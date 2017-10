O Benfica não teve dificuldades para vencer o encontro da 5.º jornada do campeonato nacional, no reduto da Fonte do Bastardo, tendo carimbado o triunfo em três sets (25-19, 25-13 e 25-21).A vitória dos encarnados, a quarta consecutiva, deixa o Benfica na segunda posição, com 12 pontos, mais um do que o rival Sporting, que perdeu este sábado em três sets, frente ao Sp. Espinho , atual líder da prova, com 13.