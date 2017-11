Continuar a ler

Contas feitas, o Benfica passa a somar 25 pontos, mais 1 do que o Sporting e mais 9 do que o FC Porto, que ocupa o sétimo posto, mas com dois encontros em atraso.



O Benfica assumiu a liderança do campeonato nacional de andebol, por troca com o rival Benfica, graças a um triunfo por 32-20 na receção ao Boa Hora, em duelo da jornada 9 da prova. Ao intervalo, as águias já venciam por 14-8, uma vantagem que viriam a ampliar na etapa complementar.No plano individual, Belone Moreira e André Alves foram os jogadores em destaque no Benfica, ambos com seis golos cada, ao passo que Pedro Pinto foi o melhor marcador dos visitantes, com cinco tiros certeiros.

Autor: Fábio Lima