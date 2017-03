O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal ao bater, em Gondomar, o Castelo da Maia por 3-2, com os parciais de 29-27, 25-21, 21-25, 21-25 e 15-9.As águias aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, entre Fonte do Bastardo e Sp. Espinho, para saber com quem vai discutir domingo o troféu.