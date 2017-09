Continuar a ler

Belone Moreira, com oito golos, e Pedro Marques, com sete, foram as figuras do lado do Benfica. Do lado do Avanca, sexto classificado com oito pontos, destacou-se Reinier Dranquet, com sete golos.



O Benfica manteve a invencibilidade no Campeonato Nacional de andebol, este sábado, ao vencer no reduto do Avanca por 30-26, em jogo referente à quarta jornada da competição. As águias, porém, seguem na quarta posição, com nove pontos, já que têm um jogo em atraso.Os encarnados passaram por algumas dificuldades na primeira parte e a partida chegou mesmo ao intervalo com um empate (16-16). Porém, a equipa da casa acabou por conceder cinco golos no mesmo número de minutos, o que se revelou crucial para o desfecho do encontro.