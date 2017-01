O Benfica recuperou este domingo a liderança do campeonato nacional de basquetebol, ainda que com os mesmos pontos do que FC Porto e Galitos (25), graças a uma vitória por 83-74 na visita ao reduto da Ovarense, em partida da jornada 14 da prova.Carlos Andrade (14 pontos e 8 ressaltos) e Damian Hollis (18 pontos e 3 ressaltos) foram os elementos em evidência na turma encarnada, que ao intervalo vencia por 44-38. Do lado contrário, Nicholas Novak (23 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências) e Bryce Douvier (22 pontos e 7 ressaltos) foram os elementos em destaque, mas acabaram por não impedir o desaire.

Autor: Fábio Lima