Com esta vitória, o Benfica iguala Sporting e Oliveirense no topo, todos com 12 pontos, e continua com 3 de avanço para o FC Porto, que tem um jogo em atraso.



O Benfica sofreu a bom sofrer para levar de vencido o Valença HC e manter-se colado aos mais diretos rivais na liderança do campeonato nacional de hóquei em patins. Este sábado, na visita ao Minho, as águias até triunfaram por 5-3, mas estiveram grande parte do encontro em desvantagem, tendo apenas assumido (definitivamente) a liderança ao sétimo minuto da segunda metade.Luís Viana (5'), José Campos (23') e Nuno Pereira (24') fizeram os golos dos minhotos, todos na primeira metade, ao passo que o clube da Luz chegou à vitória por intermédio de Valter Neves (10' e 45'), João Rodrigues (24'), Jordi Adroher (25') e Carlos Nicolia (32').

Autor: Fábio Lima