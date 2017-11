Consulte a classificação

O Benfica recebeu e venceu este sábado a equipa do Maia ISMAI por 27-15 na 11.ª jornada do campeonato nacional, subindo assim à liderança.As águias somam agora 31 pontos, mais um do que o Sporting, até agora líder. Já o Maia ISMAI tem agora 18 pontos e está nono lugar.

Autor: Luís Miroto Simões