Foi uma vitória amarga a que o Benfica conseguiu na noite desta quarta-feira em França. Venceu por 3-2 (23-25, 23-25, 25-20, 25-14 e 15-13) o líder do campeonato gaulês, o Chaumont VB 52, mas acabou eliminado nos oitavos-de-final da Challenge Cup.Depois da derrota na primeira mão, na Luz, por 3-0, os encarnados estavam obrigado a vencer o segundo jogo por 3-0 ou 3-1 para depois discutirem a eliminatória no desempate, o Golden Set. Mas o triunfo dos franceses logo nos dois primeiros parciais deitou por terra as as ambições da equipa portuguesa.