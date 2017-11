Continuar a ler

Consulte os





Consulte os resultados e marcadores

O Benfica superou este sábado um dos mais complicados testes da temporada, ao vencer por 2-0 na visita ao reduto do vicecampeão Sp. Braga, em partida da jornada 9 do campeonato nacional de futsal. Com esta vitória, a equipa comandada por Joel Rocha apanha o Sporting no primeiro posto, ambos com 24 pontos, ainda que os leões tenham uma partida em atraso (a disputar no domingo, frente ao Burinhosa).Rafael Henmi (13') e Fábio Cecílio (33') foram os homens golo da partida, que na primeira parte esteve interrompido durante alguns minutos devido a desacatos nas bancadas

Autor: Fábio Lima