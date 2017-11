Continuar a ler

Assim, o Benfica tem agora 27 pontos e segue no segundo lugar, a seis pontos do Sporting, que tem mais um jogo disputado. Quanto ao Rio Ave, caiu para o sétimo posto, com 13 pontos.



O Benfica recebeu e venceu este domingo o Rio Ave por 4-3, em jogo referente à 10.ª jornada do campeonato nacional.Bruno Coelho abriu o ativo na Luz logo aos três minutos, mas Fred Torres igualou segundos depois para os visitantes. Deives voltou a colocar as águias em vantagem, aos 12', mas Tiaguinho insistiu no empate, com um golo aos 26'. Posteriormente, foi Roncaglio a inscrever o seu nome na ficha de marcadores (35'), antes de Deives bisar e ampliar a vantagem do Benfica (38'). Por fim, Lincon reduziu para os vila-condenses (39').

Autor: Luís Miroto Simões