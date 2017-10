Continuar a ler

Já para os minhotos, esta é a segunda derrota consecutiva, depois de terem perdido frente ao Leixões, fora de portas, por 3-1, na ronda inaugural.



Após ter saído derrotado da Supertaça e da jornada inaugural do campeonato, frente a Sp. Espinho e Sporting, respetivamente, o Benfica venceu na receção ao Vitória de Guimarães este sábado, em jogo da 2.ª jornada do Campeonato Nacional.Sem Ary Neto e Flávio Soares (Zelão), ambos lesionados, as águias acabaram por alcançar o triunfo sem grandes sobressaltos, tendo fechado o encontro em três sets (25-17, 25-15 e 25-15).