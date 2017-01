Continuar a ler

Regresso aos golos de Jonas não podia ter sido mais brilhante

'Mitrogolo' voou na área para fazer o primeiro

84' - Dani Coelho aparece pela direita em boa posição para visar a baliza. Ederson opõe-se bem ao lateral-direito a quem foi assinalado fora-de-jogo acabando, contudo, por ser mais invalidado.A bola vai para a zona de Carrillo que desiste da jogada apesar do ressalto parecer correr favorável ao peruano. O extremo não se livra de uma vaia dos adeptos.Já dentro da área, Carrillo levanta a cabeça e cruza para o remate de primeiro de Zivkovic. A bola ainda tabela em Jovic e morre nos braços de Albergaria.sai Jonas e entra Rafa. O brasileiro recebe uma das ovações da noite.Carrillo começa a jogada que o próprio conclui... mas em fora-de-jogo. Bom apontamento do peruano que arrancou da esquerda para o meio, onde viria a finalizar.Zivkovic deambula pelo ataque e tenta assistir Jonas à entrada da área. O brasileiro dispara por cima.sai Mitroglou e entra Jovic.Canto perigosamente batido por Zivkovic na direita. Mitroglou sobe mais alto que a defensiva de Vizela ao primeiro, tal como no golo de Lisandro, só que o cabeceamento do grego sai por cima.saem Homero e Lamelas; entram Felipe Augusto e Helinhosai Pizzi e entra André Horta.Cruzamento de Zivkovic da direita e o brasileiro aparece isolado na marca de penálti para cabecear de cima para baixo. Sem hipóteses para o guardião. O sérvio aproveitou para fazer a terceira assistência da noite.A quase 25 metros da baliza, o brasileiro volta ao golos e coloca a Luz de pé através da marcação exímia de um livre direto. Os companheiros de equipa acorrem para festejar em conjunto com o 10 do Benfica.sai Tiago Ronaldo e entra André Pinto.Canto da direita batido por Zivkovic que faz mais uma assistência, agora para o argentino que ao primeiro poste concluiu de cabeça numa área que deveria estar devidamente 'guardada' pelo guarda-redes do Vizela. O 2 das águias aparece entre o defesa e o guardião para marcar.- Início da segunda parte. Arranca o Benfica agora com a bolaPrimeiro tempo de controlo absoluto por parte do Benfica, mas apenas há um golo no marcador. Mitroglou faturou de cabeça após canto e é o homem em maior evidência do jogo até ao momento.Apito para o fim da primeira parte.Boa jogada de entendimento entre Pizzi e Zivkovic que termina com o remate do sérvio, ainda que bloqueado dentro da área. O guardião recolhe.Novo canto batido por Zivkovic com conta, peso e medida para o centro da área onde aparece Jardel para cabecear. O brasileiro antecipa-se e atira para as mãos de Pedro Albergaria.Bom domínio de bola de Carrillo dentro da área do Vizela para depois servir Samaris. O grego dispara para a baliza e ganha canto.Tentativa de remate do Vizela travada por fora-de-jogo após canto.Canto curto da direita, Zivkovic recebe a bola no vértice da área e cruza tenso para a área onde aparece a cabeça do grego a concluir no alto. Sem hipóteses para Albergaria.Albergaria soca a bola para a frente após cruzamento tenso e com força. Mitroglou remata e o guarda-redes defende em cima da linha.Mitroglou estava de costas para a baliza e parecia inofensivo. De calcanhar, serve Carrillo na direita que cruza largo para o segundo poste. Albergaria salta mais alto e agarra o esférico com dois jogadores em seu redor.Confusão na área depois de Jonas ganhar a linha de fundo. O brasileiro tenta o cruzamento atrasado da direito mas sem sucesso.O guarda-redes do Vizela, Pedro Albergaria, pede assistência médica nas imediações da área. Os jogadores da formação de Rui Quinta aproveitam para beber água.Boa jogada que começa face à visão de jogo de Pizzi. Cabeceamento de André Almeida atrasado para o remate de Zivkovic desviado para canto.Elízio trava Zivkovic junto ao limite da área e Manuel Oliveira apita e marca falta. Os jogadores do Benfica pediram penálti mas não foi concedido. Decisão muito duvidosa do árbitro da AF Porto. Na sequência do livre lateral, Jonas aparece em boa posição só que o remate sai para fora. Veja aqui como foi o lance Mitroglou marca mas estava em fora-de-jogo. O grego apareceu em boa posição após canto.Pizzi arrisca o remate de fora da área, de pé esquerdo, que sai frouxo.O passe por alto para Mitroglou sai demasiado comprido e o grego tenta enquadrar-se com a baliza. Aproveita para servir o seu 'colega de golos' no centro da área, Jonas, que chuta de pronto mas sem grande perigo. Albergaria controla.Cruzamento de André Almeida para a marca de penálti que Jonas corresponde com um remate de pronto muito bem conseguido, a rasar o travessão. Não passou nada longe da baliza do Vizela.Kukula esgueira-se pela esquerda, completamente isolado, e não parecia em fora-de-jogo que foi assinalado pelo árbitro.Jonas é titular na equipa do Benfica pela primeira vez desde agosto. Yuri Ribeiro volta a ser escolha para começar a partida no lado esquerdo da defesa após ter merecido a confiança na Taça de Portugal. Ederson, André Almeida e Pizzi são os únicos habituais titulares que fazem parte do onze inicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segunda jornada do grupo D da Taça CTT (19h15)Manuel Oliveira (AF Porto)Ederson; André Almeida, Jardel, Lisandro e Yuri Ribeiro; Samaris e Pizzi; Carrillo, Zivkovic, Jonas e MitroglouSuplentes: Paulo Lopes, Nélson Semedo, André Horta, Danilo, Rafa, Gonçalo Guedes e Luka JovicRui VitóriaPedro Albergaria; Dani Coelho, João Sousa, João Cunha e Elízio; Alex Porto, Luís Ferraz e Homero; Tiago Ronaldo, Diogo Lamelas e KukulaSuplentes: Guedes, Felipe Augusto, Tiago Martins, André Pinto, Miguel Oliveira, Helinho e DaniRui QuintaJá o técnico vizelense, que não conta com os lesionados João Pedro, Panin, Fábio Martins e João Vieira deverá apostar em Paulo Ribeiro, Dani Coelho, Miguel Oliveira, João Cunha, Elízio; Dani, Luís Ferraz e Tiago Martins; Helinho, Diogo Lamelas e Kukula.Numa partida que será dirigida pelo árbitro Manuel Oliveira, o Benfica deverá alinhar com o seguinte onze: Ederson, Nélson Semedo, Lisandro, Jardel e André Almeida; Samaris, Horta, Carrillo, Zivkovic, Jonas e Mitroglou.Numa lista com 20 jogadores, destaque para a chamada de Kalaica, Jovic e Yuri Ribeiro, presenças habituais na equipa secundária das águias.Possivelmente já a pensar na deslocação ao reduto do V. Guimarães, no sábado, Vitória deixou alguns dos habituais titulares do onze benfiquista de fora da convocatória, como é o caso de Lindelöf, Luisão, Fejsa, Cervi ou Raul Jiménez. O que vem contrariar um pouco a ideia que procurou transmitir na antevisão da partida, onde afirmou que iria efetuar apenas "uma ou outra alteração", na receção ao conjunto liderado por Rui Quinta.Frente a uma equipa do segundo escalão do futebol português, a equipa de Rui Vitória parte, teoricamente, como favorita, mas o discurso do facilitismo não entra nas palavras do técnico que prometeu que irá "escolher os melhores de acordo com o contexto".Boa tarde. A partir das 19h15, Benfica e Vizela medem forças no grupo D da Taça CTT com vista a alcançar o primeiro lugar, o único que garante o apuramento para as meias-finais da prova.