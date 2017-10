O Benfica sofreu para vencer o Leões Porto Salvo. Os encarnados, que a jornada passada perderam com o grande rival Sporting, só marcaram o golo do triunfo a dois minutos do fim, através do espanhol Raúl Campos.A equipa de Joel Rocha começou bem e chegou à vantagem, com golos de André Coelho e do mesmo Raúl Campos, mas Marinho e depois Ré, que este ano deixou a Luz, conseguiram igualar a partida. O treinador das águias apostou no 5x4 nos últimos minutos e foi premiado pela audácia.Com este resultado, o Benfica igualou o Sporting na frente da classificação, com 15 pontos, mas os leões de Nuno Dias têm menos um jogo.