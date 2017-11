O Benfica recebeu e venceu o Belenenses por 2-0, no jogo que encerrou a 12.ª jornada da Zona Sul do campeonato nacional de juniores, seguindo assim lado a lado com o Sporting no comando da tabela classificativa.

Luís Lopes foi o marcador de serviço (74' e 81') da equipa orientada por João Tralhão e o protagonista de um jogo em que as águias ainda viram por duas vezes a bola ser devolvida pelos ferros da baliza adversária, uma vez num cabeceamento à barra de Luís Lopes (49’) e, na outra, após estrondoso remate ao poste de Kevin Csoboth (63’).





