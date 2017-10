Continuar a ler

Em comunicado, as águias explicaram que o jogador foi observado por Pedro Magro, mas o diagnóstico do atleta permanece reservado, pelo menos até voltar a ser observado "nos próximos dias por um especialista", que pode "indicar a necessidade de intervenção cirúrgica".



Segundo os lisboetas, o brasileiro "agradece a onda de preocupação e carinho gerada", depois de uma lesão no dérbi, que levou o técnico, José Jardim, a dizer no final do encontro que Neto "pode ter acabado a carreira dele, pelo menos como atacante de voleibol".



O brasileiro Ary Neto, do Benfica, foi esta segunda-feira observado pelo departamento médico do clube e vai ser visto por um especialista nos próximos dias, para avaliar a necessidade de uma possível cirurgia no ombro direito.O internacional brasileiro, que atua na zona 4, sofreu uma lesão grave no ombro direito durante a derrota de domingo em casa do Sporting (3-1) , em jogo da primeira jornada do campeonato nacional.

