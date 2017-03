Cedido pelo Benfica até final da temporada, o jovem avançado Léo Natel foi esta terça-feira pela primeira vez convocado para a equipa principal do São Paulo, podendo estrear-se na quarta-feira, ante o ABC, em duelo da Taça do Brasil. Uma convocatória surpresa para o jovem, que depois de se evidenciar nos Sub-20 - na Copa RS - cumpriu recentemente dois treinos juntos dos profissionais."É uma felicidade enorme. Estou muito feliz de ter sido lembrado pelo Rogério e sem dúvida é um presente especial [Natel completou hoje 20 anos]. Na base, trabalhamos sempre com o intuito de receber uma oportunidade no elenco principal. Esforçamo-nos bastante para chegar até aqui e agarrar esta chance da melhor maneira possível. Quero trabalhar cada vez mais, porque acredito que uma hora a oportunidade de jogar vai surgir", admitiu o jogador, que tem contrato com o Benfica até 2020, citado pelo portal 'Lancenet'.

Autor: Fábio Lima