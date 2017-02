Continuar a ler

Académica: Ailson Tavares;

Benfica: Gedson Fernandes, Hélder Baldé, Mesaque Dju, Nuno Gonçalves, Ricardo Araújo e Tiago Dias;

FC Porto: Diogo Costa, António Xavier e Madi Queta;

Sp. Braga: Bruno Jordão, João Queirós e Midana Sambu;

Sporting: Luís Maximiano, Bruno Paz, Miguel Luis, Pedro Marques, Rafael Leão;

V. Setúbal: André Sousa;

Autor: Flávio Miguel Silva

Hélio Sousa anunciou esta quinta-feira a lista de 20 convocados para o Torneio de La Manga, em Espanha, que visa preparar a Ronda de Elite de qualificação para o Euro Sub-19. Na prova de caráter particular que tem lugar entre entre 10 e 14 de fevereiro, Portugal irá defrontar a Eslováquia, Irlanda e Noruega.O Benfica é o clube com mais jogadores nas escolhas do selecionador português, 'cedendo' seis atletas, mais um do que o Sporting.