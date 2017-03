Bartosz Bereszynski é a prova de que a vida dá - mesmo - muitas voltas. É que, em 2013 esteve perto de assinar pelo Benfica e, agora, em 2017, reforçou a Sampdoria para substituir Pedro Pereira, um jogador contratado pelo... clube da Luz. Na altura, Bereszynski foi oferecido às águias e recusado , algo que o jogador polaco, que na altura representava o Légia Varsóvia, agora com 24 anos, já colocou para trás."O Benfica é um capítulo fechado e não quero pensar nisso. Agora estou no Génova e acho que fiz a escolha certa. Estou a crescer de forma gradual e isso é o mais importante. "Creio que tive algum azar com lesões, mas o mais importante agora é que a minha forma física estabilizou e, dessa forma, consegui evoluir. Pude jogar na Liga dos Campeões, tive chances na seleção nacional e creio que não foi uma perda de tempo", começou por dizer, em entrevista ao jornal 'Pilka Nozna'."Na Sampdoria vou jogar de forma regular, por isso, está tudo a correr bem. Escolhi com cuidado, porque sabia que necessitava e uns seis meses de adaptação. Queria jogar de imediato, de forma regular. Era esse o plano, mas há três anos - no Benfica - isso não era claro. Não tinha tanta experiência como agora", admitiu.

Autor: Fábio Lima