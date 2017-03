Bernardo Silva realizou apenas três jogos pela equipa principal do Benfica e, uma vez mais, voltou a lamentar a falta de oportunidades quando ainda representava o emblema da águia. O agora médio do Monaco considera mesmo que, se Rui Vitória fosse o treinador na altura e não Jorge Jesus, que a situação poderia ter sido diferente."Se com Rui Vitória teria sido diferente? Talvez, possivelmente, porque o Rui Vitória tem apostado na formação. Com ele talvez tivesse chegado à equipa principal do Benfica", afirmou o internacional português num evento da Adidas, no Cacém.Convidado a recordar quando foi adaptado por Jesus a lateral-esquerdo, Bernardo lembrou que começou aí o início do fim do seu trajeto nos encarnados. "O Benfica tinha muitos jogadores para a minha posição e percebi que não teria oportunidades, por isso decidi sair", lamentou, admitindo uma certa "tristeza" pela forma como tudo aconteceu: "Não representei o Benfica como queria, não cheguei a jogar regularmente na equipa principal."

Autor: Nuno Pombo