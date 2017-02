A vitória do Benfica sobre o Borussia Dortmund deixou Bernardo Silva... muito feliz. Através do Twitter, o jogador do Monaco, ferveroso adepto das águias, exclamou "Grande SLBenfica!", uma reação que motivou troco da conta oficial da Liga dos Campeões: "Gostaste do jogo, Bernardo?" Na resposta, Bernardo Silva foi simples: "Quando o Benfica ganha eu gosto sempre."





E foi esta resposta que motivou uma reação de Lazar Markovic, antigo jogador de Benfica e... Sporting, que fez um gosto nas palavras de Bernardo Silva.

Autor: Sérgio Krithinas