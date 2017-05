E prosseguiu: "Só por ser jogador profissional, não vejo razão para deixar de ter esta paixão. Dou o meu melhor pelo Monaco e quando posso tento sempre ver o Benfica e sou um adepto como outro qualquer".



O avançado deixou ainda um último desejo para o final da presente época. "Se conseguir ganhar aqui o campeonato juntamente com o do Benfica, seria a época perfeita", concluiu.

A ligação de Bernardo Silva ao Benfica é sobejamente conhecida e o agora jogador do Monaco já assumiu que não assinaria pelo Sporting . Aliás, ver-se vestido de verde é... estranho."Quando é o verde da seleção e das chuteiras sinto-me bem. Não estou habituado a vestir uma camisola verde, mas se for da Adidas aceito. Jogar de verde em Portugal? Só se for no Rio Ave ou no Moreirense", afirmou em entrevista à SIC que a estação irá transmitir na íntegra esta terça-feira.