João Carvalho é um dos homens do momento no Benfica... apesar de não fazer parte do plantel encarnado. Emprestado ao V. Setúbal, o jovem médio marcou o golo do empate dos sadinos contra o FC Porto, mantendo as águias na liderança do campeonato. Bernardo Silva, atento à realidade do anterior clube, deixou elogios à promessa da formação."Espero que João Carvalho tenha mais oportunidades. Quando estava no Benfica já ouvia falar dele e do Renato Sanches, falava-se que tinham uma equipa forte. Se continuar a trabalhar pode atingir um nível alto", referiu o médio do Monaco num evento da Adidas, no Cacém.

Autor: Nuno Pombo