Continuar a ler

"Sei que as pessoas gostam muito de mim no Benfica e quero agradecer-lhes pelo seu apoio. Um dia vou jogar lá", garantiu Bernardo Silva, a quem jogar na Liga dos Campeões transmite fantásticas sensações. "É uma prova fantástica. Vamos fazer tudo para conseguir o título e dar coisas boas ao clube e aos seus adeptos", assegurou.



Lizarazu rendido



Bixente Lizarazu, comentador residente do canal francês e velha glória do futebol gaulês, não poupa nos elogios ao português, deixando claro que na frente do ex-Benfica está uma "enorme carreira". "Creio que é um jogador maravilhoso. A sua qualidade de drible, de drible curto, controlo de bola, a sua rapidez na movimentação, fazem dele um jogador repentino, com uma incrível visão de jogo. É avançado e goleador. É um jogador formidável, que infelizmente não teve oportunidade de jogar o Euro devido a uma lesão. Creio que vai ter uma enorme carreira".





"Sei que as pessoas gostam muito de mim no Benfica e quero agradecer-lhes pelo seu apoio. Um dia vou jogar lá", garantiu Bernardo Silva, a quem jogar na Liga dos Campeões transmite fantásticas sensações. "É uma prova fantástica. Vamos fazer tudo para conseguir o título e dar coisas boas ao clube e aos seus adeptos", assegurou.Bixente Lizarazu, comentador residente do canal francês e velha glória do futebol gaulês, não poupa nos elogios ao português, deixando claro que na frente do ex-Benfica está uma "enorme carreira". "Creio que é um jogador maravilhoso. A sua qualidade de drible, de drible curto, controlo de bola, a sua rapidez na movimentação, fazem dele um jogador repentino, com uma incrível visão de jogo. É avançado e goleador. É um jogador formidável, que infelizmente não teve oportunidade de jogar o Euro devido a uma lesão. Creio que vai ter uma enorme carreira".

O Monaco lidera a Ligue 1 e um dos grandes destaques da equipa de Leonardo Jardim é Bernardo Silva. Um jogador descrito como "fenómeno" pelo canal francês Téléfoot, que este domingo transmitiu uma reportagem especial com o jovem médio português, de 22 anos, na qual percorreu alguns períodos da sua carreira, com direito a viagem a Portugal para conversar com Helena Costa e Hélder Cristóvão.Uma carreira ainda curta, é certo, mas já recheada de bons momentos, ainda que nenhum deles na equipa principal do seu clube do coração. Aí, lamenta, o facto de não contar para Jorge Jesus pesou na sua decisão de partir rumo a França. "Vi que não contava muito para o treinador e não queria passar mais um ano a jogar na Segunda Liga. Por isso, decidi sair e felizmente apareceu o Monaco", admitiu o médio, que uma vez mais reafirmou a sua vontade de, um dia, voltar a representar os encarnados.

Autor: Fábio Lima