Esta época, Talisca foi opção em 32 jogos e apontou 15 golos, um deles no Estádio da Luz, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, quando marcou de livre direto e impôs à antiga equipa um empate (1-1). Na altura, celebrou efusivamente o remate certeiro, o que lhe valeu mesmo a reprovação dos ex-colegas, como Salvio, ainda em pleno relvado.



O Besiktas, através do seu presidente, anunciou, esta terça-feira, ter acionado a cláusula de opção por Anderson Talisca, que assim fica mais uma temporada no clube turco, por empréstimo do Benfica. O médio tem atuado esta época no emblema de Istambul cedido pelos encarnados e assim continuará em 2017/18. "O Talisca vai continuar connosco mais uma temporada. Está tudo tratado a nível oficial. ", confidenciou Fikret Orman à imprensa do seu país.Desta forma, cumpre-se o desejo de todas as partes. Talisca já várias vezes vincou que pretendia permanecer no Besiktas - chegou mesmo a entrar em 'guerra aberta' com o Benfica, depois de acusar os encarnados de lhe terem ficado a dever salários -, o clube turco sempre pretendeu a continuidade de um elemento importante na manobra das águias negras e, quanto ao Benfica, é sabido que não conta com o brasileiro.