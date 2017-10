Caso passe a fase de grupos da Champions, o Besiktas vai apresentar uma proposta de 15 milhões de euros por Talisca. Este valor fica aquém do valor que o Benfica incluiu no contrato de empréstimo – 25 milhões de euros – , mas os turcos acreditam que podem baixar este número. O principal trunfo do Besiktas é a vontade do atleta, de 23 anos, em ficar em Istambul.