A direção do Besiktas está a fazer todos os esforços para assegurar a contratação de Talisca. O clube está a negociar um novo contrato de patrocínio e, de acordo com a imprensa turca, grande parte deste dinheiro será canalizado para a compra do passe do brasileiro, de 23 anos. Outra fonte de receita passa pela venda de jogadores e, neste caso, a saída mais provável é Tosun para o Crystal Palace, por 12 milhões, já em janeiro.Talisca, recorde-se, está cedido até ao final da época com uma cláusula de opção de 25 milhões de euros.