Beto jogou no Benfica entre 2005 e 2007

"Senti também dificuldades quando cheguei ao Benfica. É um clube grande, em que os adeptos exigem muito e quando se é contratado é preciso trabalhar muito para conquistar os adeptos. Enquanto isso não acontecer, vai ser difícil. O Filipe Augusto está a passar por aquilo que eu passei e, nestas situações é muito importante ter o apoio dos companheiros, dos colegas de equipa, dos treinadores e da direção. E, claro é necessário ter uma personalidade muito forte", afirmou Beto a Record.



Beto é um nome que os benfiquistas recordam bem. O brasileiro, hoje em dia com 40 anos e já retirado do futebol, passou pela Luz entre 2005 e 2007. Do golo ao Manchester United, ao papel de 'patinho feio', o antigo médio nem sempre recebeu a compreensão das bancadas, ouvindo não raras vezes assobios, situação semelhante à que Filipe Augusto vive agora.E foi precisamente numa base de comparação com aquilo que viveu há uma década que Beto comentou o sucedido ontem ao compatriota, quando, ao ser substituído, foi apupado e reagiu à atitude dos adeptos.

Autor: Valter Marques