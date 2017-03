O jovem avançado Bilal Ould-Chickh rescindiu contrato com o Benfica e está a treinar à experiência no Utrecht, informou esta quarta-feira o clube holandês de futebol.Contratado ao Twente em 2015, Ould-Chickh nunca conseguiu impor-se no clube da Luz, tendo apenas disputado 12 jogos pela equipa B na época passada.Segundo o Utrecht, o avançado holandês está agora a ser observado pela equipa técnica do atual 4.º classificado da liga holandesa para, eventualmente, assinar contrato.

Autor: Lusa