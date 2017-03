A saída de Bilal Ould-Chikh permite à SAD do Benfica poupar milhões de euros em salários. O extremo rescindiu e treina-se no Utrecht, segundo informou o clube holandês.Ould-Chikh, de 19 anos, deixou os tricampeões ao fim de época e meia de ligação. Estava vinculado até 30 de junho de 2020 e auferia perto de um milhão de euros por época. Ao chegar a acordo com o jovem para a rescisão antecipada do vínculo – e já descontando o valor da ‘indemnização’ ao jogador –, a SAD fica sempre com saldo favorável, no sentido em que deixa cair os encargos com um jogador do qual não vinha extraindo qualquer rendimento desportivo. As águias desembolsaram 1,5 milhões de euros, mas Bilal deu mais nas vistas por episódios fora de campo: condução em excesso de velocidade; participação numa rixa, que resultou em ferimentos num amigo; e afastamento da seleção sub-19 por comportamento indevido.