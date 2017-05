Os adeptos do Benfica que pretendam assistir ao último jogo da equipa no campeonato, no terreno do Boavista, ainda vão a tempo. O clube da Luz ainda tem bilhetes disponíveis e os sócios poderão dar o seu apoio no encontro da consagração do novo campeão, no Estádio do Bessa, diante dos axadrezados.É ali que é possível adquirir o ingresso e poderá fazê-lo durante as horas que antecedem o encontro, no qual Rui Vitória irá utilizar quatro caras novas esta temporada: Paulo Lopes, Hermes, Kalaica e Pedro Pereira.