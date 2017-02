Continuar a ler

Dicas a quem viaja para Dortmund



Para todos os interessados em deslocarem-se a Dortmund, e ver o jogo de forma independente, Record deixa-lhe umas indicações. O Signal Iduna Park é facilmente alcançável por comboio, que se pode apanhar na estação central de Dortmund. A viagem dura cinco minutos e a saída é na Signal Iduna Park Station. Outra opção é a U-Bahn, desde o centro até à paragem Westfalenhallen, apanhando a linha 45 ou 46. Note que em dias de jogo há um serviço especial da U-Bahn, com os transportes a pararem ainda mais perto do Estádio do Borussia. Para todos os interessados em deslocarem-se a Dortmund, e ver o jogo de forma independente,deixa-lhe umas indicações. O Signal Iduna Park é facilmente alcançável por comboio, que se pode apanhar na estação central de Dortmund. A viagem dura cinco minutos e a saída é na Signal Iduna Park Station. Outra opção é a U-Bahn, desde o centro até à paragem Westfalenhallen, apanhando a linha 45 ou 46. Note que em dias de jogo há um serviço especial da U-Bahn, com os transportes a pararem ainda mais perto do Estádio do Borussia.

Esgotaram os bilhetes para o Borussia Dortmund-Benfica, jogo marcado para terça-feira, dia 8, que estavam à venda nas casas do clube, que dispôem do sistema de bilhética. De qualquer forma, o clube informou que estão à venda ingressos na bilheteira do estádio desde a manhã desta segunda-feira, até que esgotem, o que deve acontecer rapidamente.Devido à imensa procura, os responsáveis do clube limitaram a venda para o encontro da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que vai ter lugar no Signal Iduna Park e os interessados terão que apresentar o Red Pass do próprio bem como o respetivo documento de identificação.

Autor: Vanda Cipriano